ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der europäische Medizintechniksektor werde nach der jüngsten Kurserholung mit einem im Vergleich zur Vergangenheit höheren Aufschlag zum breiten Markt gehandelt, schrieb Analystin Thando Skosana in einer am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Sektor sei aber nocht nicht teuer. 2024 sollte die Umsatzdynamik zwar nachlassen, doch dafür hätten sich die Aussichten für die Ergebnisse dank der schwächeren Kosteninflation deutlich verbessert. Siemens Healthineers sei im Dezember angesichts beruhigender Aussagen zu 2024 die am meisten besprochene Aktie in der Branche gewesen, und erstaunlicherweise habe es trotz der aktuellen Bewertung keinen Kursrückschlag gegeben./gl/tav;