NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die Kernpunkte der Aussagen zum vergangenen Quartal des Ölkonzerns seien die robuste Barmittelentwicklung und Hinweise auf eine anhaltende, wertorientierte Kapitaldisziplin, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he;