NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Ausblick auf die Flüssiggas-Aktivitäten (LNG) des Energiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Bei einem Vergleich zur letztjährigen Angebots-Nachfrage-Prognose stelle er zwei wesentliche Veränderungen fest, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe sich die Prognose für das LNG-Angebot deutlich erhöht und jene für die Nachfrage etwas reduziert. Die aktuelle Erwartung deute für den Zeitraum von 2026 bis 2030 auf ein potenzielles Überangebot an Flüssiggas hin./edh/gl;