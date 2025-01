NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" belassen. Nach 2024 dürfte auch das neue Jahr eines des Auf und Ab sein, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einem Ausblick auf die Energiebranche in den USA. Die wichtigsten Aspekte dürften die Deregulierung und das weltweite Nachfragewachstum sein. Unter den großen europäischen Ölkonzernen sei Shell der mit der besten Allokation des Kapitals, so der Experte in der am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl;