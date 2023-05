NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell vor einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Auf seinem ersten solchen Event als neuer Konzernchef müsse Wael Sawan die Investoren davon überzeugen, wie er den Ölkonzern zu einem Premium-Unternehmen in Europa machen werde, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erforderlich seien seine Ausführungen zu drei Schlüsselthemen: Eine höhere Dividende, Kostendisziplin und das Wachstum in den lukrativsten Geschäftsbereichen./tih/tav;