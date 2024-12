NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ablösung des Unternehmenschefs Ende Februar 2025 sei ein wenig überraschend, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der neue Mann sei aber eine sehr gute Wahl. Scout24 bleibe sein "Top Pick" im Bereich der Online-Kleinanzeigen./ag/tih;