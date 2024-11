NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das gegenwärtige Marktumfeld dürfte eine robuste und weniger zyklische Gewinndynamik belohnen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Betreibern von Online-Anzeigenportalen. Scout24 sei gut positioniert, um von zusätzlichen Produkteinführungen neben einem weiterhin starken Kerngeschäft zu profitieren./ajx/tih;