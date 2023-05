HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Scout24 von 52,50 auf 55,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienportal-Betreiber sei in einem schwierigen Umfeld stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/gl;