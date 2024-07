NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Dienstleistungen in puncto Dekarbonisierung hätten das Wachstum zuletzt angetrieben, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Angebote des Industriekonzerns umfassten Beratung und Software und öffneten die Türen zu neuen Kunden./bek/mis;