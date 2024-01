FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schneider Electric von 184 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Elektrokonzern sollte dank der hauseigenen innovativen Internet-der-Dinge-Plattform EcoStruxure vom Trend zu einem nachhaltigen Gebäude- und Energiemanagement profitieren, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie.Er hob seine Schätzungen an. Den Ausblick der Franzosen hält er für konservativ./gl/he;