NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schneider Electric von 160 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt tue sich noch immer schwer mit dem Glauben, dass das Management die neuen Wachstumsziele erreichen könne, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte zwar seine eigene Gewinnschätzung für 2024 nach oben an, vermisst aber das Potenzial für Steigerungen der Marktschätzungen./tih/ajx;