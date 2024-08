Schneider Electric 222.00 CHF 3.55% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric von 252 auf 261 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Halbjahreszahlen des Technologiekonzerns seien stark ausgefallen, was vor allem vor dem Hintergrund des immer noch schwachen Marktumfelds beeindrucke, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





