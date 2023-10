FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen und dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Eine anhaltend solide Nachfrage nach Energieeffizienz- und Elektrifizierungslösungen sollte für knapp elf Prozent organisches Wachstum im vergangenen Quartal gesorgt haben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Quartalsbericht des Konkurrenten ABB gebe aber gewissen Anlass zur Sorge. Er werde daher nach möglichen Hinweisen auf eine mögliche Abschwächung insbesondere im Baugeschäft und in der Automatisierung Ausschau halten. Vom Kapitalmarkttag seien neue Geschäftsziele zu erwarten./tav/edh;