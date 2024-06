HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Mit der Fusion mit Vitesco arbeite der Auto- und Industriezulieferer weiter an der Formierung eines führenden Antriebsspezialisten, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe zudem die Bewertung weiterhin als sehr attraktiv an./gl/men;