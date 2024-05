HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Laborausrüsters habe die hervorragende Positionierung am Markt unterstrichen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Schwachstelle sei aber weiterhin das Chinageschäft./mf/gl;