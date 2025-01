NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 224 auf 234 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiterhin davon aus, dass sich der Gegenwind in der Bioprocessing-Branche bis zur Jahresmitte legt. Er glaubt, dass der Abbau von Lagerbeständen zu einem Ende kommt und sich die Auftragslage dann normalisiert. Seine Schätzungen passte er unter anderem an aktuelle Währungsentwicklungen an. Er bleibt dabei, dass er Stedim den Vorzug vor den Aktien des Mutterkonzerns Sartorius gibt./tih/he;