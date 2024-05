NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach einer Fachkonferenz der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Insgesamt habe sich der Strategiechef des Softwarekonzerns zuversichtlich geäußert, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Frage, ob die von SAP genutzte, generative Künstliche Intelligenz (KI) die Migration der Geschäftsprozesse der Kunden in die Cloud beschleunige, sei mit einem klaren Ja beantwortet worden. Alles in allem sei der Konzern mit Blick auf den anstehenden Kapitalmarkttag attraktiv aufgestellt./la/gl;