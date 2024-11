ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Salzgitter AG angesichts einer möglichen Übernahmeofferte durch GP Günter Papenburg und TSR auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Ein formelles Gebot müsse zwar noch bestätigt und ein Angebotspreis angekündigt werden, doch sehe er eine potenzielle Übernahme positiv für den Aktienkurs von Salzgitter, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach mehreren Gewinnwarnungen in diesem Jahr, anhaltend schwacher Stahlpreise und Margen und weiter hohen Investitionen für das Salcos-Projekt seien die Salzgitter-Aktien immer weiter gefallen./ajx/he;