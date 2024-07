NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG nach einer Prognosesenkung des Stahlkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 dürfte um 30 bis 40 Prozent sinken und sich in Richtung unteres Ende der neuen Zielspanne bewegen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde wohl auch Auswirkungen auf die Erwartungen an das kommende Jahr haben./gl/ajx;