HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach dem Kapitalmarkttag des Lkw-Zulieferers von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schwerpunkte der Veranstaltung seien die organischen Wachstumsaussichten in den verschiedenen Segmenten, Chancen durch Zukäufe sowie die Rentabilitätsziele gewesen, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für 2026 etwas nach oben./edh/mis;