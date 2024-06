FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Luxemburger hätten ihr Portfolio gestrafft, schrieb Analystin Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Investitionen in Streamingangebote hielten aber an./ag/mis;