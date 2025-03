NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche angesichts einer Partnerschaft mit Zealand Pharma auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Wie Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, wird damit das Adipositas-Geschäft von Roche gestärkt. Er erwartet, dass Investoren positiv auf diesen Deal reagieren./tih/gl;