NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Vor anstehenden Phase-III-Studienergebnissen blieben die Risiken mit Blick auf den Pharmakonzern hoch, auch wenn er diese nun eher im zweiten Halbjahr sehe, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Davor richte sich der Fokus auf das Brustkrebsmittel Enhertu und Studienergebnisse zum Abnehmmittel Orforglipron./gl/ag;