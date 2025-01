NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Daten des Pharma-Marktforschungsunternehmens IQVIA für November auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Diese zeigten, dass die Schätzungen der US-Bank für das Umsatzwachstum der Schweizer in den USA im vierten Quartal wohl untermauert seien, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./la/zb;