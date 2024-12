NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Der Antikörper des Pharmakonzerns sei am Markt ohnehin als Chance mit hohem Risiko bewertet worden, schrieb Analyst Richard Vosser am Donnerstag nach dem Misserfolg in einer weiteren Parkinson-Studie. Die Schweizer hielten sich zwar alle Optionen offen, aber Vosser glaubt nach dem Scheitern von UCB mit einem identischen Ansatz nicht daran, dass es Prasinezumab gegen Prakinson zur Marktreife schafft. Größere Kursverluste erwartet er aber nicht./ag/ck;