NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche angesichts eines Rückschlags mit einer neuartigen Krebstherapie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Die Forschungsschlappe dürfte zur Folge haben, dass die noch verbleibenden Potenziale mit dem neuartigen Immun-Checkpoint-Inhibitor Tiragolumab aus den Erwartungen gestrichen werden. Dies schrieb der Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er erwartet die Aktien mit bis zu 3 Prozent unter Druck./tih/mis;