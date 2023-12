FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 225 Franken belassen. Positive Ergebnisse in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie mit Inavolisib in einer Kombinationstherapie gegen Brustkrebs mit bestimmten Mutationen seien eine nur moderat positive Nachricht für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Markt habe der Studie wegen des sehr begrenzten kommerziellen Marktpotenzials in einer Nische, in die auch Konkurrenten drängten, wenig Aufmerksamkeit geschenkt./gl/edh;