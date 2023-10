NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 6200 auf 6170 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Produktionskennziffern für das dritte Quartal hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit den längerfristigen Prognosen des Minenbetreibers für Volumina und Investitionen./ajx/jha/;