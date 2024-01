Rio Tinto 58.97 CHF 0.04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Der Bergwerkskonzern sollte angesichts zuletzt gefallener Lithiumpreise auf antizyklische Übernahmen und Fusionen in diesem Rohstoffsegment setzen, riet Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein mögliches Ziel sei das US-Unternehmen Albermarle, dessen Aktienkurs noch mehr als bisher unter Druck kommen könnte./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.