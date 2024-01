NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzdaten zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Der Schweizer Luxusgüterkonzern habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Amerika-Geschäft und die Schmucksparte hätten sich besser als gedacht entwickelt. Insgesamt seien die Resultate im aktuellen Umfeld "gut genug"./la/gl;