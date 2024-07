NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Die Angaben des Luxusgüterherstellers zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal seines Geschäftsjahres hätten ihren Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Juwelengeschäft habe sich besser als erwartet entwickelt, das Uhrengeschäft deutlich schwächer. Die starken Rückgänge in China seien durch das Wachstum in anderen Absatzgebieten ausgeglichen worden./mf/lew;