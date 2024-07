NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 169 Franken belassen. Die Angaben zur Geschäftsentwicklung des Luxusgüterherstellers im ersten Quartals seines Geschäftsjahres seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Juwelengeschäft habe sich besser als erwartet entwickelt, das Uhrengeschäft dagegen enttäuscht. Während es in Japan, Europa und den USA gut gelaufen sei, habe das restliche Asien enttäuscht. Dies unterstreiche die schwache Nachfrage aus China./mf/bek;