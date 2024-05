NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 155 auf 165 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic hob seine mittelfristigen Schätzungen in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts an. Das Schmuckgeschäft laufe weiter rund./ag/men;