Richemont 145.41 CHF 6.76% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Franken belassen. Überrascht habe der Luxus-Hersteller mit besser als erwartet ausgefallenen Umsätzen im Bereich Specialist Watchmakers, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies lasse darauf schließen, dass Richemont mit seinen Marken Marktanteile ausbaue und die Bestände bei Drittanbietern auf einem gesunden Niveau seien. Zudem dürfte die erzielte operative Marge im Bereich Jewellery Maisons positiv aufgenommen werden./ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.