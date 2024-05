NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Analyst James Grzinic bezeichnete in einer am Freitag vorliegenden Studie die Umsatzentwicklung des Schmuck- und Uhrenkonzerns als robust. Im Uhrengeschäft seien die Erlöse nur geringfügig und nicht wie von einigen erwartet im hohen einstelligen Prozentbereich zurückgegangen. Die Kostenkontrolle sei solide und die Lagerbestände schienen unter Kontrolle zu sein. Dies wiederum sollte den Anleger hinsichtlich der Aussichten für die Bruttomargen etwas Nervosität nehmen./la/gl;