NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renk von 26,10 auf 28,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Panzergetriebe-Herstellers seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der anhaltenden Bemühungen um operative Verbesserungen im Werk in Muskegon in den USA habe er seine Schätzungen angehoben. Daraus sowie aus dem um ein Quartal in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum resultiere das neue Kursziel./gl/mis;