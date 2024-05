NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse sieht die gegenwärtige Kursschwäche als Kaufgelegenheit, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Wegen der Einführung des E-Rezeptes sei der deutsche Markt für verschreibungspflichtige Medikamente eine wichtige Säule der Aktienstory. Er analysiert daher fortan regelmäßig App-Download- und Nutzerzahlen./ajx/tih;