NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Umsatzkennziffern der Online-Apotheke stimmten mit der für das Gesamtjahr 2024 in Aussicht gestellten Wachstumsrate überein, obwohl ein bedeutender Erlösbeitrag vom E-Rezept erst ab dem zweiten Quartal erwartet werde, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/bek;