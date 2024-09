HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Konjunkturanreize in China und Künstliche Intelligenz stützten die operative Erholung, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/stk;