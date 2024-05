LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktien des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,25 Euro belassen. Der italienische Großaktionär Mediaforeurope (MFE) sei zwar mit seinem Vorstoß einer Konzernaufspaltung knapp am Widerstand der anderen Anteilseigner gescheitert, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gewönnen MFE und der weitere Großaktionär PPF Group an Einfluss./la/jha/;