NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Zeit für einen Kauf der Aktie sei noch nicht gekommen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie habe zuletzt zwar einen Boden gefunden, doch das laufende Jahr dürfte noch Herausforderungen bringen. Erst danach dürften Investoren wieder den Blick auf die langfristigen Perspektiven richten./mf/men;