NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Einmal mehr müsse der Sportwagenbauer seine Zielsetzungen senken, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Grund seien die US-Zölle, die bislang aber nur in den Monaten April und Mai berücksichtigt würden. Sollten diese länger erhoben werden, berge dies weiteres Abwärtspotenzial./tih/he;