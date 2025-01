NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 75 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung eines niedriger als bislang erwarteten operativen Ergebnisses (Ebit) des Sportwagenbauers für 2025 habe er das Kursziel reduziert, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he;