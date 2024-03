FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem soliden Jahresstart des Medizintechnikkonzerns. Gleichwohl blieben auch die Altlasten wegen defekter Geräte und Rückrufe in den USA ein Thema./mis/ajx;