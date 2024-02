FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Angesichts des schwachen Schlussquartals und des mauen Ausblicks auf 2024 bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sorgen bereiteten ihm nach wie vor die vielen Probleme rund um den Rückruf von Beatmungsgeräten. Hier könnten als Nächstes in den USA langwierige und möglicherweise sehr kostspielige Auseinandersetzungen um Schadenersatz folgen./tav/edh;