LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 23 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Vergleich in den USA im Rechtsstreit um Beatmungsgeräte sei der entscheidende Bremsklotz für die Aktie des Medizintechnikkonzerns beseitigt, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun sei der Blick auf die Fundamentaldaten wieder unverstellt. Über die jüngst ebenfalls veröffentlichten Quartalszahlen schrieb er positiv über ermutigende Aussagen zur Auftragsentwicklung. Das obere Ende der Ausblicksspanne für 2024 erscheine erreichbar, und die mittelfristigen Ziele erschienen konservativ und hätten Luft nach oben. Die Aktie habe Aufholpotenzial zur Branche./gl/ck;