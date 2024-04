LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Geschäfte mit heliumfreier Magnetresonanztomographie (MRT) und die Lösungen der Niederländer für schwer zu untersuchende Patienten mit 70 cm Durchmesser böten dem Medizintechnikkonzern die Chance, den Marktanteilsrückstand im Bereich MRT zu verringern, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität werde insgesamt durch die Preisgestaltung unterstützt. Zudem sei die Verbrauchernachfrage in Europa überraschend robust./la/edh;