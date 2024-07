ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips nach Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns mit einem Kursziel von 26,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) und der Auftragseingang lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Graham Doyle am Montag in einer ersten Reaktion. Er attestierte Philips ein gemessen an den Erwartungen starkes Quartal. Zur Erreichung der bestätigten Jahresziele sei in der zweiten Hälfte noch einiges zu tun. Der stark gestiegene Auftragseingang untermauere aber den Ausblick./gl/ag;