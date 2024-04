ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 26,50 Euro angehoben. Der größte Belastungsfaktor sei passé, schrieb Analyst Graham Doyle am Montagabend mit Blick auf die Einigung mit der US-Justiz in der Beatmungsgeräte-Problematik. Er passte seinen Risikoabschlag für die Niederländer entsprechend an. Mit seinen Ergebnisschätzungen bleibt Doyle aber nach eigenen Aussagen unter dem Marktkonsens./ag/gl;