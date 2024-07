FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 25 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese seien gar nicht so schlecht gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die negative Marktreaktion darauf hält er für übertrieben./bek/ag;